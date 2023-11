450.000 Euro vom Bund für Baltic Sea Philharmonic

Der Bund unterstützt das Orchester Baltic Sea Philharmonic im kommenden Jahr mit 450.000 Euro. Dies teilte Mecklenburg-Vorpommerns Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Freitag in Schwerin mit. Die Entscheidung sei im Rahmen der Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestags am Donnerstag gefallen.