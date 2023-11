Eine Grundschule in Neubrandenburg ist am Freitag aufgrund eines Rettungseinsatzes evakuiert worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge kam es bei mehreren Kindern und Lehrkräften zu körperlichen Symptomen. Die Ursache dafür sei bislang unklar. Schwere Verletzungen waren am Freitagmittag noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.