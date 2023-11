Verkehr Zehn Wildunfälle am Morgen im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Insgesamt zehn Autofahrer und -fahrerinnen sind am Freitagmorgen im Landkreis Ludwigslust-Parchim bei Wildunfällen verunglückt. Laut Polizei wurde dabei kein Mensch verletzt, sechs Tiere verendeten aber am jeweiligen Unfallort. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen liege im Einzelfall bei mehreren Tausend Euro.