Minister lesen vor: Bundesweiter Vorlesetag mit Prominenten

Schwerin (dpa/mv). Heute ist bundesweiter Vorlesetag. Vielerorts gehen Prominente in Kitas und Schulen, um Kindern vorzulesen. Dazu gehören Profi-Fußballer Thomas Müller oder auch Schauspielerin Sonja Gerhardt. In Mecklenburg-Vorpommern sind mehrere Minister der Landesregierung dabei.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) will zum Beispiel auf der Kinderstation der Helios Klinik Schwerin jungen Patienten vorlesen. Mitbringen wird sie „Das große Buch vom Mutigsein“, wie ihr Ministerium mitteilte. Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) geht mit dem Buch „Komm mit auf Vorlesereise“ in die Grundschule in Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Finanzminister Heiko Geue (SPD) liest Viertklässlern in der Neumühler Schule in Schwerin vor.

Auch Erwachsenen kann vorgelesen werden. Die Landes-Integrationsbeauftragte Jana Michael hat eigenen Angaben zufolge 15 geflüchtete Frauen aus der Ukraine ins Sozialministerium eingeladen, um bei selbst gebackenen Keksen und Kuchen aus dem Weltbestseller „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ von Jonas Jonasson vorzulesen. „Auch für Menschen aus anderen Herkunftsländern ist Vorlesen eine gute Grundlage, um Deutsch zu lernen und Verbindungen zu stärken“, meint sie.

Bundesweit werden laut Angaben der Veranstalter mehr als eine Million Zuhörende und Vorlesende erwartet. Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung. Er wurde 2004 ins Leben gerufen.

