Verfolgungsjagd mit gestohlenem Auto: Untersuchungshaft

Nach einem PKW-Diebstahl im Großraum Hamburg und einer Verfolgungsjagd bis Zarrentin in Mecklenburg-Vorpommern sitzt der Fahrer des Autos in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Ludwigslust habe Haftbefehl wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei gegen den einschlägig vorbestraften Mann aus Polen erlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob er auch den Diebstahl begangen hat, werde noch geprüft.

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal.

Hamburg/Zarrentin. Nach einem PKW-Diebstahl im Großraum Hamburg und einer Verfolgungsjagd bis Zarrentin in Mecklenburg-Vorpommern sitzt der Fahrer des Autos in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Ludwigslust habe Haftbefehl wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Hehlerei gegen den einschlägig vorbestraften Mann aus Polen erlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob er auch den Diebstahl begangen hat, werde noch geprüft.

Der 33-Jährige war den Ermittlern zufolge auf der A24 aus Schleswig-Holstein kommend mit dem gestohlenen Wagen vor der Polizei geflüchtet. Später verließ er die Autobahn und raste über Land. In Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, der Mann flüchtete zu Fuß weiter. Wenig später fanden Beamte ihn in dem Ort an einer Bushaltestelle.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern