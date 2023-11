Nach Zwischenfall mit Softair-Waffe: Jugendliche ermittelt

Nach dem Großeinsatz der Polizei an einer Berufsschule in Stralsund am Mittwoch wegen Schüssen aus einer Spielzeugwaffe haben Beamten zwei 14- und 15-Jährige als Tatverdächtige ermittelt. Sie sollen am Dienstagvormittag mit einer Softair-Waffe auf den Schulhof und in das Gebäude gegangen sein.