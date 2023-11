Beleidigungen und Flaschenwurf gegen Polizisten: Festnahmen

Was mit einer mutmaßlichen Bedrohung auf einer Straße begann, entwickelte sich am Mittwochabend rasch zu einem größeren Polizei-Einsatz mit vier vorläufigen Festnahmen. Zunächst sollen zwei Tunesier einen Deutschen im Verlauf eines Streits im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch bedroht haben, weshalb die Polizei gerufen wurde. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Schwerin (dpa/mv). Was mit einer mutmaßlichen Bedrohung auf einer Straße begann, entwickelte sich am Mittwochabend rasch zu einem größeren Polizei-Einsatz mit vier vorläufigen Festnahmen. Zunächst sollen zwei Tunesier einen Deutschen im Verlauf eines Streits im Schweriner Plattenbaugebiet Großer Dreesch bedroht haben, weshalb die Polizei gerufen wurde. Das teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Als die Polizisten den Sachverhalt klären wollten, habe einer der beiden Tunesier eine Flasche in ihre Richtung geworfen. Dann habe sich eine Vielzahl von Personen eingemischt, das Geschehen sei „recht unübersichtlich“ geworden und die Beamten haben deshalb die beiden Tatverdächtigen vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Ein weiterer Tunesier näherte sich den Angaben zufolge drohend den Beamten und ließ ihre Anweisungen unbeachtet. Auch er sei in Gewahrsam genommen worden. Ein Algerier, der am Rande des Geschehens als Zeuge befragt werden sollte, sei ebenfalls bis zum Morgen in Gewahrsam genommen worden, nachdem er die Beamten beleidigt habe, aggressiv geworden sei und einen Platzverweis ignoriert habe.

„Die genannten Störer mussten zur Durchsetzung der polizeilichen Maßnahmen zum Teil gefesselt werden und waren zum Teil alkoholisiert“, hieß es von der Polizei. Ein Beteiligter habe leichte Schürfwunden erlitten, ärztliche Soforthilfe sei jedoch nicht erforderlich gewesen. Von den zehn eingesetzten Polizeibeamten wurden den Angaben zufolge keiner verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern