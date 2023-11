In Mecklenburg-Vorpommern startet der Donnerstag mit Böen und vielen Wolken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es an der Küste zu Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen. Auch im Binnenland soll es bei Höchstwerten von bis zu 9 Grad windig werden. Erst am Abend soll der Wind abnehmen.

Wetter Sturmböen an der Küste von MV erwartet

In der Nacht wechseln sich Schauer und Wolken ab. Bei Tiefstwerten zwischen 1 und 3 Grad kann es gebietsweise zu leichtem Frost in Bodennähe kommen. Am Freitag selbst bleibt es wolkig und gebietsweise sind Schauer möglich. Es sollen außerdem Höchstwerte von bis zu sieben Grad erreicht werden.

