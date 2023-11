Energiepolitik Meyer will bessere Einbindung in Wasserstoff-Leitungsnetz

Schwerin/Berlin (dpa/mv). Mecklenburg-Vorpommern will beim angekündigten Aufbau eines Leitungsnetzes für den Energieträger Wasserstoff besser eingebunden werden als vom Bund bisher vorgesehen. Die am Dienstag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) vorgelegten Pläne für ein bundesweites Wasserstoffleitungsnetz seien ein wichtiger erster Schritt. „Gleichzeitig sehen wir im Nordosten noch weiteren Bedarf für eine bessere Ost-West-Verbindung. Die Diskussion zur Weiterentwicklung des Kernnetzes sollte deshalb zügig fortgesetzt werden“, forderte Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) am Mittwoch.

Mecklenburg-Vorpommern als Land der Erneuerbaren Energien werde maßgeblich zur Produktion von grünem Wasserstoff in Deutschland mit Hilfe von Ökostrom beitragen. Zudem könnten die Ostseehäfen beim Import des Energieträgers eine wichtige Rolle spielen und zum „Drehkreuz im Ostseeraum werden“, erklärte Meyer. Erst Ende Oktober hatte der Minister nach einer Skandinavientour mitgeteilt, dass Schweden und Norwegen Mecklenburg-Vorpommern als potenziellen Brückenkopf für Energielieferungen nach Deutschland betrachten. Bei den Gesprächen in Stockholm und Oslo habe es „ein sehr ernsthaftes Interesse an einer engeren Zusammenarbeit auf diesem Gebiet“ gegeben.

Schweden etwa plane den verstärkten Export von auf See gewonnenem Windstrom, der direkt in die mitteleuropäischen Netze fließen oder zur Produktion des klimaschonenden Brennstoffs Wasserstoff genutzt werden könne. In Norwegen sei das Interesse am Hafen in Rostock besonders groß gewesen, der einer von derzeit nur zwei Häfen in Deutschland sei, in dem schon jetzt Ammoniak umgeschlagen werden könne. Der zu großen Teilen aus Wasserstoff bestehenden Verbindung wird neben dem reinen Wasserstoff eine wachsende Bedeutung in den Energiekonzepten der Zukunft beigemessen.

Der Bund plant nach Angaben Habecks zunächst den Aufbau eines insgesamt 9700 Kilometer langen Kernnetzes für Wasserstoff. Dabei sollen vorhandene Erdgasleitungen ertüchtigt und auch neue Pipelines gebaut werden. Der Minister verglich diese Leitungen mit Bundesautobahnen. In einem weiteren Schritt müssten dann weitere Verbindungen in die Fläche geplant werden, die Landes-, Bundes- oder Kreisstraßen entsprächen.

Wasserstoff ist ein wichtiger Hoffnungsträger der Energiewende, der künftig helfen soll, den Ausstoß an Treibhausgasen unter anderem in der Industrie zu drücken. Auf die Dauer gehe er davon aus, dass Deutschland 30 bis 50 Prozent seines Bedarfs an Wasserstoff selbst produzieren werde, der Rest müsse dann importiert werden. Das solle über Pipelines geschehen oder in Form von Ammoniak mit dem Schiff, erklärte Habeck. Die bisherigen Brennstoffe Öl, Gas und Steinkohle würden zu fast 100 Prozent eingeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern