Eine Softair-Waffe auf einem Schulhof löst in Stralsund einen Großeinsatz der Polizei aus. Die Suche nach dem Verursacher läuft.

Vorpommern-Rügen Softair-Waffe an Berufsschule sorgt für Polizeieinsatz

Stralsund (dpa/mv). Auf dem Hof einer Berufsschule in Stralsund sind laut Polizei am Mittwochvormittag Schüsse aus einer Softair-Waffe gefallen, was einen Großeinsatz auslöste. Beamte fanden auf dem Schulhof typische kleine gelbe Plastikkügelchen, wie die Polizeiinspektion Stralsund mitteilte. Zahlreiche Polizisten fahnden um Umfeld der Schule nach dem Verursacher.

Die Polizei sei gegen 10.00 Uhr zu der Berufsschule gerufen worden, weil sich augenscheinlich zwei Jugendliche mit einer Waffe auf dem Schulhof aufhielten, berichtete ein Sprecher. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde mit einer Softair-Waffe auf eine Glasscheibe geschossen. Offenbar habe es sich um eine Person gehandelt, die danach das Schulgelände verließ, berichtete der Sprecher.

Die Polizei sei „mit starken Kräften“, auch mit Unterstützung der benachbarten Polizeireviere, vor Ort und fahnde im Umkreis der Berufsschule nach dem mutmaßlichen Täter. Eine Gefahr für die Schüler- und Lehrerschaft schließt die Polizei nach derzeitigem Erkenntnisstand aus.

Softair-Waffen sind laut Polizei bis zu einer gewissen Bewegungsenergie nicht erlaubnispflichtig und sogar im Spielzeughandel erhältlich. Dennoch handele es sich in Stralsund auf keinen Fall um einen Dumme-Jungen-Streich, sagte der Sprecher. Da sie echten Waffen ähnelten, dürfe man nicht in der Öffentlichkeit damit agieren.

