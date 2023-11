Ein bewölkter Herbsttag erwartet die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch. Nach einzelnen Schauern am Vormittag bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) den Tag über weitestgehend trocken. Dazu werden Höchsttemperaturen um acht Grad und schwacher Wind erwartet. Abends und nachts gibt es gebietsweise dann wieder Regen, bei Tiefstwerten zwischen sechs und drei Grad.