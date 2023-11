Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist im Landkreis Rostock mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der 27-Jährige in der Gemeinde Gülzow-Prüzen aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto verloren. Anschließend sei der Wagen bei dem Unfall in der Nacht zum Mittwoch von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug habe dann einen Baum berührt und sei anschließend gegen einen zweiten Baum gekracht.