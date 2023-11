Rostocker Bürgerschaft berät Anträge zum Theater-Neubau

Die Rostocker Bürgerschaft will am Mittwoch erneut über die grundsätzliche Unterstützung für den rund 208 Millionen Euro teuren Neubau des Volkstheaters entscheiden. Dafür stellen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Linkspartei und Rostocker Bund einen Antrag zur Abstimmung, mit dem der Grundsatzbeschluss erneuert werden soll. Auch die SPD schloss sich dem Anliegen an. Die CDU will dagegen mit Blick auf die Kosten für das Projekt einen Bürgerentscheid herbeiführen und dafür den Termin für die Europawahl am 9. Juni 2024 nutzen. Auch dazu liegt ein Antrag zur Abstimmung vor. Das Stadtparlament hatte sich bereits mehrfach für den Neubau ausgesprochen, auch Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) steht hinter dem Vorhaben. Die Bürgerschaftssitzung beginnt um 16.00 Uhr.