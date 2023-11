Angesichts drohender Mittelkürzungen des Bundes für die Wiedereingliederung Langzeitarbeitloser hat der Erwerbslosenbeirat Mecklenburg-Vorpommerns ein vom Land finanziertes Programm gefordert. Menschen, die lange Zeit keiner geregelten Arbeit nachgegangen seien, benötigten gezielte Hilfe, um sich wieder an feste Strukturen im Tagesablauf zu gewöhnen. „Wir haben noch sechs Beschäftigungsgesellschaften im Land, die das Know-how haben“, sagte Beiratssprecherin Ariane Kroß am Dienstag in Schwerin. Nach ihren Angaben sind im Nordosten etwa 24.000 Arbeitnehmer schon länger ohne Beschäftigung und auf Bürgergeld angewiesen. Insgesamt erhielten etwa 41.000 Menschen derzeit diese Leistung der Jobcenter.

Langzeitarbeitslosigkeit Erwerbslosenbeirat will Landesprogramm

Schwerin (dpa/mv). Angesichts drohender Mittelkürzungen des Bundes für die Wiedereingliederung Langzeitarbeitloser hat der Erwerbslosenbeirat Mecklenburg-Vorpommerns ein vom Land finanziertes Programm gefordert. Menschen, die lange Zeit keiner geregelten Arbeit nachgegangen seien, benötigten gezielte Hilfe, um sich wieder an feste Strukturen im Tagesablauf zu gewöhnen. „Wir haben noch sechs Beschäftigungsgesellschaften im Land, die das Know-how haben“, sagte Beiratssprecherin Ariane Kroß am Dienstag in Schwerin. Nach ihren Angaben sind im Nordosten etwa 24.000 Arbeitnehmer schon länger ohne Beschäftigung und auf Bürgergeld angewiesen. Insgesamt erhielten etwa 41.000 Menschen derzeit diese Leistung der Jobcenter.

Zwar gehöre zur Wahrheit, dass sich einige damit eingerichtet haben, die Mehrzahl strebe jedoch ein Leben an, das sie mit eigener Arbeit finanzieren können, zeigte sich Kroß überzeugt. „Überleben mit Bürgergeld“ sei das Motto des Erwerbslosenparlaments, das am Freitag in Schwerin zusammentritt. Bei dem Treffen, das zum 24. Mal stattfinde, werde auch über die Ergebnisse einer landesweiten Fragebogen-Aktion informiert. Dabei hatte der Erwerbslosenbeirat abgefragt, welche Erfahrungen Betroffene mit den neuen Gesetzesregelungen gemacht haben.

