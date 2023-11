Bildung Aufklärung soll Aufdeckung von Gewalt an Schulen fördern

Ein Schüler meldet sich, während die Lehrerin an die Tafel schreibt.

Mit zwei Informationsbroschüren soll die Scheu bei Kindern und Jugendlichen weiter abgebaut werden, bei Gewalterfahrungen oder sexuellen Übergriffen Hilfe zu suchen. Psychische Belastungen und sexualisierte Gewalt seien Teil des alltäglichen Lebens, oft allerdings im Verborgenen, erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Dienstag bei der Vorstellung der beiden Hefte in Schwerin. „Weitersagen ist kein Petzen!“ richte sich an Schüler der Klassen 3 und 4, „Hilfe holen ist Freundschaft!“ sei auf Kinder ab Klasse 5 ausgerichtet.