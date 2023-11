Böllerreste sollen Explosion in Heringsdorf ausgelöst haben

Nach einer Explosion in einer Wohnung in Heringsdorf auf der Insel Usedom geht die Polizei davon aus, dass die mutmaßlich verantwortlichen Jugendlichen Böllerreste zusammengemischt und die Detonation so verursacht haben. Nach ersten Erkenntnissen haben die beiden 18-Jährigen die Stoffe wohl gemischt, um selbst neue Böller zu bauen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag sagte. Dabei sei es zu der Explosion gekommen.