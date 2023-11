Ostorfer See Einbrüche in mehrere Bootshäuser in Schwerin: Zeugen gesucht

Nach einer Serie von Einbrüchen in Bootshäuser auf einem Schweriner Vereinsgelände am Ostorfer See sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam in mindestens 13 Häuser und zwei Schuppen ein und verursachten Sachschäden, wie die Polizeiinspektion Schwerin am Dienstag mitteilte. Ob und welche Gegenstände sie dabei entwendet haben, war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.