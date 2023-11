Intendant setzt auf klares Signal für Volkstheater-Neubau

Die Planungen für den seit Jahren diskutierten Neubau des Volkstheaters in Rostock sind fortgeschritten. Es geht um eine Investition von 208 Millionen Euro. Die Bürgerschaft will sich ein weiteres Mal mit dem Projekt beschäftigen.

Rostock (dpa/mv). Der Intendant des Rostocker Volkstheaters, Ralph Reichel, rechnet fest mit einem Start der Arbeiten für den geplanten Theater-Neubau im kommenden Jahr. Es habe in der Vergangenheit mit allen beteiligten Ämtern Vorabstimmungen gegeben, und der Bauantrag für den Theaterneubau sei gestellt. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadt auf einen kulturellen Leuchtturm verzichten möchte“, sagte Reichel der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Bürgerschaftssitzung am Mittwochabend. Dort liegen mehrere Anträge zum Projekt vor, dem die Bürgerschaft aber in der Vergangenheit bereits grundsätzlich zugestimmt hatte.

Reichel warnte, eine Entscheidung gegen den Neubau wäre auch eine Entscheidung gegen das Volkstheater, das in jetziger Form nicht mehr lange bestehen könne, da das alte Haus in desolatem Zustand sei. „Es ist ein realistisches Szenario, dass das jetzige Haus aus Sicherheitsgründen bald geschlossen werden muss.“ Es seien bereits zwölf Millionen Euro für Planungen ausgegeben worden. Der Neubau in der Innenstadt soll nach aktuellen Zahlen rund 208 Millionen Euro kosten. 51 Millionen Euro sagte das Land zu.

Die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, Linkspartei und Rostocker Bund stellen am Mittwoch einen Antrag zur Abstimmung, mit dem der Grundsatzbeschluss zum Theaterneubau erneuert werden soll. Auch die SPD schloss sich dem Anliegen an. Die CDU will dagegen mit Blick auf die Kosten für das Projekt einen Bürgerentscheid herbeiführen und dazu den Termin für die Europawahl am 9. Juni 2024 nutzen. Die SPD warnte, eine weitere zeitliche Verzögerung könne sich dieses große Projekt nicht leisten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern