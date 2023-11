Rostocks OB: Versorgung Geflüchteter ist Pflichtaufgabe

Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) hat Kritik der CDU an der Mitgliedschaft der Hansestadt im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ zurückgewiesen. Bisher habe Rostock im Rahmen des Bündnisses keine zusätzlichen Geflüchteten aufgenommen. Der Appell der Mitgliedsstädte des Bündnisses sei ein wichtiger humanitärer Beitrag in der Debatte zur Frage der Migration, so Kröger am Montag in einer Pressemitteilung.