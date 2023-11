Zwei Kinder bei Unfällen schwer verletzt

Zwei Kinder sind im Raum Rostock bei Verkehrsunfällen schwer verletzt worden. Am Montagmorgen musste ein Fünfjähriger mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden, nachdem das Auto, in dem er saß, auf der B108 mit einem Lastwagen zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Fahrerin des Autos nahe Kronskamp (Landkreis Rostock) beim Linksabbiegen vermutlich den vorfahrtsberechtigten Lkw übersehen. Die Fahrerin des Autos, ihre Beifahrerin und auch der Fahrer des Lkw wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.