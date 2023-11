Bergungsarbeiten für Kutter „Nordland III“ angelaufen

Mit Kränen, Tauchern und Dutzenden Einsatzkräften haben in Greifswald-Wieck die Bergungsarbeiten für den nach der jüngsten Sturmflut teilweise gesunkenen Fischkutter „Nordland III“ begonnen. Ziel sei es, das Schiff möglichst wieder schwimmfähig zu machen. Sollte dies nicht gelingen, sei man aber vorbereitet, den Kutter per Kran an Land zu hieven, sagte Einsatzleiter Perry Schongalla von der Firma Moses Maritime Dienstleistungen. Sechs Taucher seien im Einsatz, um die Hebegurte unter dem Rumpf durchzuziehen.