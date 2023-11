MV verzeichnet 2023 vorläufig weniger Verkehrstote

Die Zahl der Unfalltoten auf Mecklenburg-Vorpommerns Straßen ist 2023 bislang zurückgegangen. Diese vorläufige Bilanz der Monate Januar bis Oktober teilte das Innenministerium des Landes am Sonntag mit. 45 Personen seien in diesem Zeitraum durch Verkehrsunfälle umgekommen, während es im vorherigen Jahr im gleichen Zeitraum 25 Menschen mehr waren. Den Angaben zufolge sank damit die Anzahl der tödlichen Unfälle um rund 36 Prozent.

Innenminister Christian Pegel (SPD) bezeichnete in diesem Zusammenhang insbesondere die landesweiten Kontrollen der Landespolizei als wirksame Präventionsarbeit. Gleichzeitig appellierte er an die Bevölkerung: „Wir haben es als Verkehrsteilnehmer selber in der Hand, im Straßenverkehr potenzielle Gefahren zu vermeiden.“

