Zwei Senioren bei Verkehrsunfall in Schwerin getötet

Bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Stern Buchholz in Schwerin sind der 83-jährige Unfallverursacher und seine Beifahrerin ums Leben gekommen. Noch ist unklar, warum der Mann am Samstagabend mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit drei anderen Autos zusammen. Der Senior und seine Beifahrerin starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Autofahrer, ein 58-Jähriger, wurde schwer verletzt. Auch zwei Frauen aus einem anderen Wagen kamen vorsorglich in eine Klinik.