20.000 Euro Schaden nach Fahrzeugbrand in Strasburg

Ein Auto hat in Strasburg (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in der Nacht zum Samstag aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, entstand durch die Flammen ein Totalschaden an dem Fahrzeug, der sich auf etwa 20 000 Euro beziffern lässt. Brandstiftung sei zunächst nicht auszuschließen. Zeugen hatten den Angaben zufolge von einem lauten Knall gesprochen, bevor das Feuer ausbrach.