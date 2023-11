Abkoch-Anordnung für Trinkwasser in Vorpommern-Greifswald

Wegen einer Verunreinigung des Trinkwassers hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag für zwölf Orte eine Abkoch-Anordnung erlassen. Bei einer Kontrolle seien am Vortag Grenzwertüberschreitungen an mehreren Wasserentnahmestellen festgestellt worden. „Dabei wurden Coliforme Keime und Escherichia Coli nachgewiesen“, heißt es in der Mitteilung. Von der Abkoch-Anordnung sind die Orte Lubmin, Wusterhusen, Stevelin, Pritzwald, Konerow, Klein Ernsthof, Gustebin, Kräpelin, Vierow, Brünzow, Gahlkow und Loissin Bungalowsiedlung betroffen.

Greifswald (dpa/mv). Wegen einer Verunreinigung des Trinkwassers hat der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Freitag für zwölf Orte eine Abkoch-Anordnung erlassen. Bei einer Kontrolle seien am Vortag Grenzwertüberschreitungen an mehreren Wasserentnahmestellen festgestellt worden. „Dabei wurden Coliforme Keime und Escherichia Coli nachgewiesen“, heißt es in der Mitteilung. Von der Abkoch-Anordnung sind die Orte Lubmin, Wusterhusen, Stevelin, Pritzwald, Konerow, Klein Ernsthof, Gustebin, Kräpelin, Vierow, Brünzow, Gahlkow und Loissin Bungalowsiedlung betroffen.

„Von Seiten des Gesundheitsamtes gibt es eine Abkoch-Anordnung für das Trinkwasser in dem Bereich, da eine Gefährdung der Gesundheit bei einem Nachweis von E-Coli-Bakterien möglich ist“, hieß es. „Im schlimmsten Fall kann es zu einer Magen-Darm-Irritation kommen. Darüber hinaus sind keine Gefährdungen der Gesundheit zu erwarten.“

Der Zweckverband Boddenküste wies darauf hin, dass das Wasser kurz aufsprudeln müsse. „Die Körperpflege (Waschen, Duschen, Baden) kann mit nicht abgekochtem Wasser erfolgen, sofern darauf geachtet wird, dass das Wasser nicht getrunken wird beziehungsweise an offene Wunden gelangt.“

Die Ursache für die Verunreinigung sei nicht bekannt, so der Landkreis. Endgültige Befunde erwartet das Gesundheitsamt am Montag. Das Gesundheitsamt ist dabei in ständigem Austausch mit dem Zweckverband. Der Zentrale Wasser- und Abwasserzweckverband, der für die Information an die Bürgerinnen und Bürger verantwortlich ist, hat die von der Verunreinigung betroffenen Haushalte über seine Homepage informiert.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mecklenburg-Vorpommern