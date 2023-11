Heizkostenzuschuss Rund 8800 Anträge auf Brennstoffhilfe in MV eingegangen

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche.

Für den Heizkostenzuschuss für Haushalte mit Öl- und Gastanks sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 8800 Anträge eingegangen. Insgesamt ging es dabei um knapp drei Millionen Euro, wovon 2,3 Millionen bereits ausgezahlt wurden, wie das Umweltministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Laut Ministerium standen dafür 36 Millionen Euro zur Verfügung.