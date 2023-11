Grüne fordern Ausstieg aus „blauem“ Wasserstoff bis 2035

Die Produktion und Nutzung von sogenanntem blauem Wasserstoff in Mecklenburg-Vorpommern sollte nach Ansicht der Grünen-Landtagsfraktion bis 2035 enden. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Fraktion am Freitag in den Landtag in Schwerin einbrachte. Die Grünen begründeten dies auch mit Klimaschutzaspekten. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) lehnte die Forderung der Oppositionsfraktion ab. Es seien keine Verbote nötig.