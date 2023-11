Beschäftigte der Universität Greifswald streiken: Mehr Lohn

Ein leerer Hörsaal an einer Universität.

Der Warnstreik an der Universität Greifswald, zu dem Verdi nach ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder aufgerufen hatte, ist am Freitagmorgen erfolgreich gestartet. Zum Warnstreik aufgerufen sind die Tarifbeschäftigten - inklusive der Azubis und studentischen Mitarbeiter - der Uni und der Universitätsmedizin in Greifswald.