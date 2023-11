Am frühen Freitagmorgen ist in Rostock ein Bankautomat am Hanse-Outlet-Center gesprengt worden. Wie viel Geld gestohlen werden konnte, ist laut Polizeiangaben von Freitag zunächst unklar. Die Beamten leiteten umgehend eine Suche nach möglichen Tätern ein, die jedoch vorerst erfolglos blieb. Die Ermittlungen dauern an und der Tatort ist für kriminaltechnische Untersuchungen gesperrt.