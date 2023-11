Verdi kündigt erneut Warnstreiks im Einzelhandel an

Im Tarifstreit der Einzelhandelsbranche in Mecklenburg-Vorpommern versucht die Gewerkschaft Verdi erneut mit Warnstreiks an diesem Freitag und Samstag Druck auf die Arbeitgeber auszuüben. Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen seien Beschäftigte in Rewe- und Penny-Märkten in Schwerin und Boizenburg, bei den Kaufland-Märkten in Schwerin, Bentwisch, Gägelow und Kritzow, bei H&M in Schwerin und Wismar sowie bei Ikea in Rostock, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mittelte.