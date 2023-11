Gewerkschaften Verdi ruft zu Warnstreik an Universität Greifswald auf

Wegen der bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder hat die Gewerkschaft Verdi für diesen Freitag zu einem Warnstreik an der Universität Greifswald aufgerufen. „Nach zwei Verhandlungsrunden haben die Arbeitgeber weder ein Angebot vorgelegt noch zur Deeskalation beigetragen. Im Gegenteil: Für ein auskömmliches Einkommen ihrer Beschäftigten fühlen sich die Arbeitgeber in den Ländern nicht verantwortlich“, kritisierte Verdi-Gewerkschaftssekretär Friedrich Gottschewski in Greifswald.