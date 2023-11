Seawolves feiern gegen Larnaka zweiten Heimerfolg

Rostock (dpa/mv). Im Fiba Europe Cup haben die Rostock Seawolves ihre Chance gewahrt, die Gruppenphase zu überstehen. Am Mittwochabend besiegte der Basketball-Bundesligist die Auswahl von AEK Larnaka aus Zypern mit 86:73 (47:38). Das Team weist nach vier von sechs Spielen in der Gruppe C nun zwei Siege und zwei Niederlagen auf. Mit dem insgesamt zweiten Erfolg in der Stadthalle in diesem Wettbewerb feierten die Rostocker zudem die gelungene Revanche für das 76:78 im ersten Aufeinandertreffen mit Larnaka. Bester Werfer bei den Seawolves war Derrick Alston, der es auf 17 Punkte brachte.

Im ersten Viertel brauchten die Rostocker einige Minuten, um in ihr Spiel zu finden. Dann erspielten sie sich eine 22:17-Führung, verloren aber wieder ihre Konzentration. Binnen 70 Sekunden gelang den Gästen eine 8:0-Serie. Wes Clark versenkte für die Gastgeber mit der Schlusssirene jedoch einen Dreier und sorgte noch für den Ausgleich nach dem ersten Viertel. Im zweiten Abschnitt waren die Rostocker bis zur Pause die dominierende Mannschaft.

Mit einem 15:1-Lauf in den ersten knapp vier Minuten des dritten Viertels ebnete die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Weg zum Sieg. Im Schlussabschnitt konnten die Gäste nur noch um einige Punkte verkürzen, brachten die Seawolves aber nicht mehr in Bedrängnis.

