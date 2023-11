Landtag erinnert an Opfer der NS-Judenverfolgung

Der Landtag in Schwerin setzt am Donnerstag seine Beratungen fort. Dabei nimmt das Parlament das historische Datum des 9. November zum Anlass, um Bekenntnis zur Solidarität mit dem Staat Israel und dem jüdischen Leben allgemein abzulegen. In einem gemeinsam von SPD, Linke, CDU, FDP und Grünen eingebrachten Antrag wird an die Opfer der Reichspogromnacht am 9. November 1938 und der darauffolgenden systematischen Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten erinnert. Zugleich wird der verbrecherische Angriff der radikalislamistischen Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober dieses Jahres entschieden verurteilt. Antisemitismus und Antizionismus gelte es entschlossen entgegenzutreten, heißt es in dem Antrag.