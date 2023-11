Brandstiftungen Brandserie in Demmin: Toiletten und Müllcontainer in Flammen

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug «Feuerwehr» zu lesen.

Wegen einer Brandserie in der Kleinstadt Demmin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte läuft die Polizei nun verstärkt Streife. Sieben mutmaßliche Brandstiftungen sind bisher bekannt, wie die Polizeiinspektion Demmin am Mittwoch mitteilte. Die beiden jüngsten ereigneten sich demnach in der Nacht zu Mittwoch: Es brannten eine Miettoilette und ein Müllcontainer.