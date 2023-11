Mutmaßliche Autodiebesbande vor Gericht: Prozess ausgesetzt

Ein Prozess gegen fünf mutmaßliche Autodiebe am Landgericht Schwerin ist am Mittwoch kurz nach Beginn ausgesetzt worden. Die Verteidiger bemängelten, dass die Ladungen zur Hauptverhandlung bei ihnen nicht rechtzeitig eingegangen seien. Zwischen der Ladung und dem Prozessbeginn muss mindestens eine Woche liegen. Da die Frist nicht eingehalten wurde, setzte die Strafkammer das Verfahren aus. Das Verfahren muss an einem bislang nicht bekannten Termin neu beginnen.

Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Schwerin (dpa/mv). Ein Prozess gegen fünf mutmaßliche Autodiebe am Landgericht Schwerin ist am Mittwoch kurz nach Beginn ausgesetzt worden. Die Verteidiger bemängelten, dass die Ladungen zur Hauptverhandlung bei ihnen nicht rechtzeitig eingegangen seien. Zwischen der Ladung und dem Prozessbeginn muss mindestens eine Woche liegen. Da die Frist nicht eingehalten wurde, setzte die Strafkammer das Verfahren aus. Das Verfahren muss an einem bislang nicht bekannten Termin neu beginnen.

Die Staatsanwaltschaft wirft den fünf angeklagten Männern im Alter zwischen 22 und 40 Jahren schweren Bandendiebstahl beziehungsweise gewerbsmäßige Bandenhehlerei vor. Sie sollen im Mai dieses Jahres in Schwerin und im Landkreis Nordwestmecklenburg vier hochwertige Autos im Wert von 149 000 Euro gestohlen haben, um sie nach Polen zu bringen. Die Festnahme eines mutmaßlichen Täters kurz nach den Diebstählen führte die Ermittler auf die Spur der anderen vier Angeklagten. Sie sitzen seit Ende Mai in Untersuchungshaft. Drei der vier Wagen konnten kurz nach dem Diebstahl in Deutschland sichergestellt werden.

