Vollsperrung der B104 bei Schwerin nach Verkehrsunfall

Bei einem Unfall mit drei Autos auf der B104 zwischen Cambs und Rampe auf Höhe der Autobahnauffahrt zur A14 sind am Mittwochmorgen zwei Frauen leicht verletzt worden. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Bundesstraße war für die Rettunsgs- und Bergungsarbeiten in beide Richtungen für etwa eine Stunde voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand den Angaben zufolge zum Teil erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Ein Vorfahrtsfehler kann demnach nicht ausgeschlossen werden.