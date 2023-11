Eine Million Euro Schaden nach Brand in Supermarkt

Ein Brand in einem Supermarkt im Landkreis Vorpommern-Rügen hat etwa eine Million Euro Schaden verursacht. Das Feuer in Sassnitz sei aus bisher noch ungeklärter Ursache ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte in der Nacht zum Dienstag am Supermarkt angekommen waren, hatten sich den Angaben zufolge schon erste Flammen im Bereich des Dachstuhls entwickelt. Anschließend habe das Feuer auf den gesamten Dachstuhl übergegriffen.

Durch den Brand wurden eine in den Supermarkt integrierte Bäckereifiliale, Teile der Dachkonstruktion und des Mauerwerks im Bereich des Warenlagers stark beschädigt. Einsturzgefährdet sei das Gebäude nach aktuellen Erkenntnissen jedoch nicht. Auf Anordnung der Stralsunder Staatsanwaltschaft kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Dessen Untersuchungen dauerten noch an.

Ein Wohnhaus in der Nähe des Supermarktes musste kurzzeitig wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden - acht Bewohner wurden in Sicherheit gebracht. Sie konnten aber wenig später in ihre Wohnungen zurückkehren. Außerdem habe es Lautsprecherdurchsagen gegeben, um die weiteren Anwohner zu warnen. Menschen wurden nicht verletzt.

