Wolkiger Herbsttag im Nordosten erwartet

Viele Wolken und zeitweise Regen bestimmen das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag. Am Morgen ist es zunächst nur örtlich leicht regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf breitet sich dann insbesondere im südlichen Binnenland Regen aus. Bei schwachem Wind werden Temperaturen zwischen neun und elf Grad erreicht. Auch die Nacht zum Samstag bleibt wolkenbedeckt und verregnet. Die Temperaturen sinken dabei auf bis zu acht Grad.