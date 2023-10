Tourismusverband und Ministerium stellen Gästebefragung vor

Schwerin (dpa/mv). Wie steht es um den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern? Und was wollen die Urlauber? Antworten sollen neue Berechnungen zum Wirtschaftsfaktor Tourismus und Ergebnisse einer landesweiten Gästebefragung geben. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, stellen sie am Freitag (11.30 Uhr) in Schwerin vor.

Zuletzt waren dem Wirtschaftsministerium zufolge 2019 Berechnungen zum Fremdenverkehr als Wirtschaftsfaktor veröffentlicht worden. Demnach war vor der Corona-Pandemie jeder sechste Beschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern in der Tourismusbranche tätig. 12 Prozent der Wirtschaftsleistung des Bundeslandes wurden durch den Tourismus erbracht.

Durch die Pandemie sanken jedoch auch im Nordosten die Übernachtungszahlen. Zudem beunruhigen Inflation, Energiepreise und Fachkräftemangel die Branche. Die Neuberechnungen für ein aktuelles Bild des Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern hat das Deutsche Wirtschaftswissenschaftliche Institut für Fremdenverkehr an der Universität München (dwif) durchgeführt.

