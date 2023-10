Grenze zu Polen: Zahl der illegalen Einreisen gestiegen

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der über die polnisch-deutsche Grenze illegal eingereisten Flüchtlinge in diesem Jahr deutlich gestiegen. Von Januar bis September registrierte die zuständige Bundespolizeiinspektion Pasewalk 1122 unerlaubte Einreisen und damit rund 66 Prozent mehr als im gesamten Vorjahr 2022 (674). 2021 lag die Gesamtzahl bei 1501, wie die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt am Donnerstag mitteilte. Der niedrigste Stand wurde in diesem Jahr im März mit 68 irregulären Einreisen festgestellt, der höchste mit 373 im September. Bundesweit registrierte die Bundespolizei nach Angaben von voriger Woche in den ersten neun Monaten 92.119 unerlaubt eingereiste Menschen.