Öffentlicher Schuldenberg 2022 163 Millionen Euro kleiner

Der öffentliche Schuldenberg in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr um 163 Millionen Euro kleiner geworden. Dies entspreche einem Rückgang im Vergleich zu 2021 um 1,6 Prozent, teilte das Statistische Landesamt in Schwerin am Donnerstag mit. Am Ende des Jahres 2022 betrugen die Schulden von Land, Kommunen und Sozialversicherung einschließlich ihrer Extrahaushalte demnach 9,9 Milliarden Euro.