Rostock Blitzeinbrüche in Tankstellen: Tatverdächtiger festgenommen

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der im Nordwesten des Landkreises Rostock für Blitzeinbrüche in mehrere Tankstellen, einem Lebensmittelmarkt sowie eine Firma verantwortlich sein soll. Die Kriminalpolizei Bad Doberan kam dem Mann nach Hinweisen aus der Bevölkerung sowie den an den Tatorten gesicherten Spuren und Videoaufzeichnungen auf die Spur. Der 31-Jährige, gegen den aufgrund des Tatverdachtes bereits ein Haftbefehl erlassen worden sei, sei vergangene Woche festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Bei den Tankstelleneinbrüchen wurden vor allem Tabakwaren erbeutet. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf mindestens 100.000 Euro.