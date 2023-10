Europe Cup: Seawolves feiern klaren Sieg bei Heimpremiere

Bei ihrer Heimspiel-Premiere in einem europäischen Wettbewerb haben die Rostock Seawolves zugleich ihren ersten Sieg in der Gruppenphase des Fiba Europe Cups gefeiert. Der Basketball-Bundesligist kam am Mittwochabend zu einem 93:65 (42:38)-Erfolg gegen Karhu Basket (Finnland) und weist nach der knappen Niederlage im Auftaktspiel vor einer Woche auf Zypern gegen AEK Larnaka nun eine ausgeglichene Bilanz auf.

Dabei hatten die Seawolves in der Offensive erst einmal überhaupt nicht zu ihrem Spiel gefunden. Erst nach knapp fünf Minuten gelang Chevez Goodwin der erste Korb zum zwischenzeitlichen 2:8. Die Gäste blieben auch danach das dominierende Team und bauten ihren Vorsprung kurz vor Ende des ersten Spielabschnitts sogar auf 14 Punkte aus. Ab dem zweiten Viertel bekamen die Fans in der Stadthalle jedoch ganz andere Seawolves zu sehen. Die Mecklenburger gingen nun viel effektiver zu Werke und übernahmen gut viereinhalb Minuten vor der Pause dank Matthew Bradley sogar das erste Mal die Führung (33:32) in dieser Partie.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rostock das bessere Team und hielt die Finnen auf Distanz. Im Schlussabschnitt drehten die Hausherren dann noch einmal auf und kamen so zu einem klaren Sieg, zu dem Derrick Alston die meisten Punkte (23) beisteuerte.

