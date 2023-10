MV-Konzept für Geburtshilfe und Pädiatrie soll 2024 stehen

Für die Zukunft der geburtshilflichen und pädiatrischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern soll bis zum Frühjahr 2024 ein Konzept vorgelegt werden. Das hat die „Kommission zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern“, eine beim Gesundheitsministerium angesiedelte Expertenkommission, am Mittwoch beschlossen.