Zwei Männer nach Überfall auf Tankstelle gefasst

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Wismar hat die Polizei zwei Tatverdächtige gefasst. Ein 18- und ein 19-Jähriger seien kurz nach dem Überfall mit einer Softairwaffe am Dienstagabend im Stadtgebiet festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Am Mittwoch habe das Amtsgericht Wismar Haftbefehle erlassen.