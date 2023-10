82.000 Euro Schaden nach Unfall: Flucht von Unfallort

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls bei Plaaz (Landkreis Rostock) mit hohem Schaden ist ohne Auto geflüchtet. Er oder sie sei am Dienstagabend vermeintlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in der Kurve einer Landstraße mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort sei das Auto mit dem Kleinbus einer 39-jährigen Fahrerin und mit einer Leitschutzplanke kollidiert. Erst nach weiteren 50 Metern kam es demnach zum Stehen. Die Person flüchtete zu Fuß. Der Wagen wurde sichergestellt.