Musical-Premiere in Neustrelitz. Musikwelt der 1930er Jahre

Ein bisher kaum gespieltes Musical kommt im mecklenburgischen Neustrelitz auf die Bühne. Es heißt „The Famous Door On Swing Street“. Der in der Musicalwelt bekannte Amerikaner Gaines Hall hat es neu inszeniert.

Neustrelitz (dpa/mv). Das erste Stück der neuen Spielzeit nimmt die Besucher des Theaters in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) mit in die Musikwelt der 1930er Jahre in New York. An diesem Samstag hat das Musical „The Famous Door On Swing Street“ im Großen Haus Premiere, wie Wenke Frankiw, Sprecherin der Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz, am Mittwoch sagte. Es sei die erste Aufführung dieses Musicals im Osten Deutschlands seit der Uraufführung des Stückes im Oktober 2020 im bayerischen Fürth.

In dem Musical von Thilo Wolf stolpert eine junge Frau durch eine Geheimtür eines Plattenladens und landet in der New Yorker Swing Street der 30er Jahre. In Neustrelitz wird eine neue Inszenierung des Stückes vom amerikanischen Sänger und Tänzer Gaines Hall für großes Orchester, Jazzband und Chor aufgeführt. Die musikalische Leitung übernimmt der Autor Wolf. Die Hauptrolle spielt die aus Österreich stammende Sängerin Laura Scherwitzl.

Die Theater und Orchester GmbH ist mit rund 200 Beschäftigten eine von vier großen Bühnen im Nordosten. Sie hatte in der vergangenen Spielzeit rund 90.000 Zuschauer und damit etwa drei Viertel des Besucherniveaus wie vor der Corona-Zeit erreicht.

