Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B192

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 192 bei Schloen-Dratow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sind eine Frau und ein Mädchen verletzt worden. Die 52-Jährige sei am Dienstagnachmittag mit einem Transporter, in dem außer ihr noch acht weitere Menschen saßen, in Richtung Neubrandenburg unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Als sie an einer roten Baustellenampel gehalten habe, habe das ein 24 Jahre alter Autofahrer hinter ihr offenbar zu spät bemerkt.