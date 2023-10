A14-Auffahrt Schwerin-Ost am Donnerstag einseitig gesperrt

Wegen Bauarbeiten muss die Auffahrt zur Autobahn 14 bei Schwerin am Donnerstag teilweise gesperrt werden. In der Anschlussstelle Schwerin-Ost werde die Fahrbahn repariert, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Dienstag in Hohen Neundorf mit. In Fahrtrichtung Wismar werde deshalb die Auffahrt von 8.00 Uhr bis voraussichtlich 12.00 gesperrt. Als Alternative werde eine Umleitung zur Auffahrt Schwerin-Nord eingerichtet. Die Abfahrt in Schwerin-Ost sei von der Sperrung nicht betroffen.