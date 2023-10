Warnemünder Drehbrücke kurzzeitig gesperrt

Fußgänger mussten am Mittwochmorgen zwischen Bahnhof und dem Warnemünder Zentrum wieder einmal einen kleinen Umweg einlegen. Grund waren Wartungsarbeiten. Das Bauwerk hat viele Jahre auf dem Buckel.

Rostock (dpa/mv). Die Drehbrücke über den Alten Strom in Rostock-Warnemünde ist wegen wiederkehrender Wartungsarbeiten kurzzeitig gesperrt worden. Die Brücke, die vom Bahnhof in das Zentrum des Ostseebades führt, konnte während der Drehung am Mittwochmorgen etwa eine halbe Stunde nicht passiert werden.

Fußgänger konnten stattdessen den etwa 15-minütigen Weg südlich um den Alten Strom gehen. Das Tiefbauamt der Stadt hatte um Verständnis für die kurzzeitig geänderte Verkehrsführung gebeten.

Die denkmalgeschützte Brücke ist vor 120 Jahren fertiggestellt worden. Nach früheren Angaben der Stadt hatte 1903 der Neue den Alten Strom als Hauptzufahrts-Kanal nach Rostock abgelöst. Dank der Drehbrücke konnten Schiffe aber den Alten Strom weiterhin passieren und Personen schneller vom Bahnhof in den Ort gelangen. Inzwischen habe die Drehbarkeit der Brücke vor allem eine historische Bedeutung, hieß es.

